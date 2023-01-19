“سيف” الشريك الاستراتيجي للحدث العالمي الرائد “إنترسك دبى 2023”

جدة : البلاد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للخدمات الأمنية “سيف” عن شراكتها الإستراتيجية للدورة 24 من “إنترسك دبى”، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023، والتي افتتحها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

عقد المعرض تحت شعار: “التكامل التكنولوجي للأمن العالمي : الحماية والتقنيات المغيّرة والاستدامة“.

تركزهذه النسخة من إنترسك على صناعة الأمن العالمية ومناقشة الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتخطى الصعوبات التي يواجهها القادة والخبراء في الأمن العالمي مع تعزيز التعاون عبر الحدود والتجارة والابتكار. تتجمع الشركات الدولية ، الصغيرة منها والمتوسطة ، وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات في معرض “إنترسك” الذى شهد مشاركة العديد من الدول. يستقطب معرض إنترسك جميع الجهات المعنية بسلسلة توريد القطاع الأمني والشركات الرائدة في هذا القطاع . يستخدم الزوار أجنحة المعرض للبحث في الحلول الدولية، ومقابلة المستثمرين المرتقبين، وتحديد وكلاء وموزعين جدد.

قدمت الشركه الوطنيه للخدمات الأمنيه “سيف”- فى انترسك دبي- أول دورية ذكية ( Eagle Eye) فى العالم, محدثة بذلك تغير هائل فى عالم تكنولوجيا الأمن. قامت الشركة, عن طريق استخدام التقنيات المغيّرة بتقديم طائرة مسيرة تعمل بكامل طاقتها على أشرطة الإضاءة الذكية لمركبات دورية الشرطة لأول مرة، وذلك بالتعاون مع شركة “زينث” “”Zenith ” لتضع بذلك مفهوم جديد فى مستقبل العمل الأمني.

من أجل تعزيزمستقبل العمل الأمني ، تدعم (EagleEye) التقنيات المتطورة والحديثة لتقديم ميزات مثل تحديد المخاطر على نطاق 360 درجة، والتعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR)، والتعرف على اللون والموديل(MMC)، وكذلك التعرف على الوجه (FR)، ومراقبة سرعة تقنية تحديد المدى LIDAR، انتهاكات حركة المرور الآلية بما في ذلك الكشف في الوقت الفعلي عن استخدام حزام الأمان والهواتف المحمولة أثناء القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الإِمكانات الكبيرة لمنصة الذكاء الاصطناعي إجراء تدريبات متنوعة على البيانات لاكتشاف التلوث البصري، وتحليل حركة المرور والأزدحام، وتتبع الأشياء في الظلام، ورسم خرائط ثلاثية الأبعاد للبيئة. فى ضوء ما سبق, تقود الشركه الوطنيه للخدمات الأمنيه “سيف” تطور النظام البيئي الأمني كشريك استراتيجي , مع كونها أحد المشاركين في معرض الوطن. وتتمثل أهداف الشركه في استخدام نهج استشاري للنهوض بصناعة الخدمات الأمنية و تغيير آراء العملاء والتوقعات المحتملة, وذلك من خلال توفير حلول أمنية عالية المستوى ودمج التكنولوجيا المتطورة مع خبرة أفراد الأمن المشهورين والمدربين تدريباً جيداً.

تعد الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” بمثابة داعم لأكبر ملتقى للعروض الأمنية فى الشرق الأوسط وتشارك كشركة عارضة للترتيبات الأمنية والاستشارات والتحذير بترتيب وتحكم من خلال استخدام التفكير المنطقي, نظام التعرف على الوجه وأجهزة التحقق من سلوك الزوار. سيتم دعم جميع التطورات عن طريق القياسات ثلاثية الأبعاد والقياسات البيومترية من خلال أكبر مركز تحكم قيادة خاص في المنطقة.