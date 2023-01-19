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للمرة الـ 11.. النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

للمرة الـ 11، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما أسفرت الانتخابات التي أجريت قبل قليل، عن عدم حصول أي من مرشحي القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخابات، كما فقدت الجلسة نصابها القانوني قبل إجراء الجولة الثانية.

وعقد مجلس النواب جلسته الـ 11 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، برئاسة النائب نبيه بري، بحضور 110 نواب، أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات خلال جلسة اليوم، والتي لم تسفر عن حصول أي من المرشحين بعدد الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب.

وحصل المرشح ميشال معوض على 34 صوتًا، وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، وزياد بارود على صوتين، وإدوار حنين على صوت واحد، بينما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37، والأوراق الملغاة 30 ورقة.

بدأت الجلسة الـ 11 لمجلس النواب اللبناني، بالوقوف دقيقة حداداً على وفاة رئيس المجلس السابق، حسين الحسيني، وعضوين سابقين بالمجلس، ثم تم تلاوة النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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