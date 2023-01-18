دمج دولي للارتقاء بتكنولوجيا الموارد البشرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

جدة : البلاد

تعاون جديد جمع منصتي “داروين بوكس” و”مايكروسوفت” لتزويد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بالأدوات المناسبة للنجاح في ظل مشهد عمل سريع التطور، سيسهم في تسريع وتيرة الوصول إلى الأسواق التي تعمل بها منصة تكنولوجيا الموارد البشرية الرائدة، وتعزز قدرتها على تمكين المؤسسات من اكتشاف إمكانات فرق عملها.

ومن المتوقع أن تنطوي الشراكة التي جمعت المنصتين على تكامل واسع ما بين مفاهيم “داروين بوكس” الرائدة وأنظمة وبرمجيات “مايكروسوفت”، إلى جانب ابتكار حلول ترتقي بتجارب فرق العمل ومهاراتهم.

وإضافة إلى الجهود الابتكارية المشتركة، حرصت “مايكروسوفت” على ضخ استثمارات لامتلاك حصة من أسهم “داروين بوكس” العضو في (يونيكورن)، وذلك ضمن جهودها الرامية لتمكين المؤسسات من متابعة جهود وأداء فرق عملها عبر منصة موحدة.

وتدعم منصة “داروين بوكس” التي تمتلك قاعدة عملاء تضم ما يزيد على 750 شركة توفر من خلالها خدمات لنحو 2 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، إدارة الموارد البشرية في المؤسسات والشركات لإدارة المواهب لديها بشكل أفضل من خلال استخدام التقنيات المتطوّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوفير تجربة عصرية تعود بالفائدة على كافة الموظفين.

كما حققت “داروين بوكس” عقب انضمامها إلى نادي شركات الـ “يونيكورن”، في جولة تمويل من الفئة D في يناير 2022، وسجلت نمواً في الإيرادات بمقدار x2.6، وصاحب ذلك ارتفاع في تعداد فريق عملها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 240٪.

وبهذه المناسبة، قال جايانت باليتي، الشريك المؤسس لمنصة “داروين بوكس”: “لطالما كانت علامة مايكروسوفت ’Microsoft‘ التجارية ونموذج عملها الاستثنائي محط احترام وتقدير لنا، لا سيما وأننا نمتلك رؤية متطابقة تتمثل في تبني استراتيجية تهدف إلى مساعدة عملائنا على إطلاق العنان لخبرات فرق عملهم والارتقاء بإنتاجيتها نحو آفاق غير مسبوقة”، مؤكدًا أن مؤسسته متشوقة لهذه التعاون التي ستتيح لها ابتكار حلول رائدة لتطوير علاماتنا التجارية، وبالتالي نقل هذه الحلول لعملائنا على مستوى العالم.

وتدعم “داروين بوكس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علامات تجارية رائدة مثل “نون” (Noon.com)، و”مسافي”، و”ألف للتعليم” و”ريتيلو” و”موبايلي تك” و”سيبكو” و”ايوا” و”شالينا للرعاية الصحية” و”فودكس”، فضلاً عن دعم عمليات مختارة لكل من “مصرف الراجحي” و”مجموعة اللولو”، إلى جانب خدماتها لمجموعة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً من قبيل “نيفيا” و”ستاربكس” و”دومينوز” و”سيفورا” و”سواروفسكي” و”أديداس” و”زارا” و”لاكوست” و”كالفن كلاين” و”أكسا” و”طوكيو” و”سينيا” و”تي سيستمز”.

ومن جانبه، علق باكو سالسيدو، مدير عام وحدة المؤسسات في مايكروسوفت الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا “إن المؤسسات الناشئة على امتداد المملكة العربية السعودية حريصة على ابتكار طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية، ويسرنا أن نواصل دعم هذه المؤسسات عبر شراكات استثنائية بما في ذلك ,داروين بوكس‘”.

وتجدر الإشارة أن هذا التعاون الاستراتيجي سيتيح تزويد عملاء “داروين بوكس” في جميع أنحاء العالم بحلول وعروض وخدمات استثنائية، إلى جانب إطلاق العنان لمجموعة واسعة من حلول إدارة القوى العاملة، وإدارة كشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، واستقطاب المهارات، كما سيحسن قدرات منصة الموارد البشرية (HCM) التابعة لها والقائمة على منظومة البرمجيات كخدمة، ومساعدة فرق العمل التابعة لعملائها من المؤسسات، على استخدام البيانات بشكل أكثر فاعلية ومن ثم اتخاذ قرارات أسرع.

والجدير بالذكر أن “داروين بوكس” تواصل تعزيز تجارب الموظف وتخصيصها من خلال إدراج عمليات الموارد البشرية ضمن سير العمل باستخدام تطبيقات الأعمال “مايكروسوفت داينمكس 365″ (Dynamics 365) و”أوفيس 365” (Office365) بما في ذلك “مايكروسوفت تيمز” (Microsoft Teams) و”فيفا” (Viva) و”أكتيف دايركتوري” (Active Directory).