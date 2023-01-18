“مترو الأنفاق” المصري ينفي تنظيم رحلة إلى القدس

البلاد- القاهرة

نفى المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي بكير، صحة المنشور الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بقيام جمعية تابعة للشركة بتنظيم رحلة إلى القدس.

وأكد متحدث مترو الأنفاق في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مضيفا أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بالشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في البيان جموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.