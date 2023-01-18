الرياضة

الأهلي يعبر الحزم ويقترب من الصدارة

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      18 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- خالد الحامد

تصوير- ريان أبوهبرة
حقق الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني فوزًا هامًا بهدف دون رد على فريق الحزم في قمة مواجهات الجولة 17 من دوري” يلو” التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

الشوط الأول تسيده الأهلي، وسنحت عدة فرص أمام المرمى الحزماوي أهدرها لاعبوه، في المقابل اعتمد الحزم على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 26، شهدت مشادة كلامية بين مدربي الفريقين، حتى تدخل حكم اللقاء لفض الاشتباك.
وبدأ الشوط الثاني وسط هجمات أهلاوية لكن دون جدوى، مع محاولات جادة من الحزم؛ حتى أحرز عبدالله المقرن الهدف الأول للأهلي د(74) من عمر المباراة.

ولم تكن هناك ردة فعل واضحة من لاعبي الحزم بعد تلقيهم الهدف، واستمر التقدم الأهلاوي حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلناً فوز الأهلي، وحصده لنقاط اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن الحزم الثالث.

 

     

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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