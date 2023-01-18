الأهلي يعبر الحزم ويقترب من الصدارة

متابعة- خالد الحامد
تصوير- ريان أبوهبرة
حقق الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني فوزًا هامًا بهدف دون رد على فريق الحزم في قمة مواجهات الجولة 17 من دوري” يلو” التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
د74‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
عبدالله المقرن يسجل الهدف الأول 👏#الأهلي_الحزم#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lsP9Xb4YdK
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023
الشوط الأول تسيده الأهلي، وسنحت عدة فرص أمام المرمى الحزماوي أهدرها لاعبوه، في المقابل اعتمد الحزم على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الأهلي.
🎥 ا جماهير الأهلي حاضرة ومساندة ⚪️🟢📢#الأهلي_الحزم#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/tjpiLtAaMU
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023
وفي الدقيقة 26، شهدت مشادة كلامية بين مدربي الفريقين، حتى تدخل حكم اللقاء لفض الاشتباك.
وبدأ الشوط الثاني وسط هجمات أهلاوية لكن دون جدوى، مع محاولات جادة من الحزم؛ حتى أحرز عبدالله المقرن الهدف الأول للأهلي د(74) من عمر المباراة.
ولم تكن هناك ردة فعل واضحة من لاعبي الحزم بعد تلقيهم الهدف، واستمر التقدم الأهلاوي حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلناً فوز الأهلي، وحصده لنقاط اللقاء.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن الحزم الثالث.