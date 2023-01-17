40 دولة تطالب إسرائيل بوقف عقوباتها ضد السلطة الفلسطينية

البلاد – متابعات

دعت نحو 40 دولة إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر ردا على تحركات السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة إلى إصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر الماضي قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، مما دفع إسرائيل لاتخاذ حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية.

وفي بيان تم توزيعه على للصحافيين مساء الاثنين، أكدت نحو 40 دولة عضوا في الأمم المتحدة عن دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن “قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة” إلى المحكمة.

وقال البيان: “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا”.

ولم توقع على البيان دول صوتت لصالح القرار فحسب (الجزائر والأرجنتين وبلجيكا وآيرلندا وباكستان وجنوب أفريقيا وغيرها)، بل أيضاً دول امتنعت عن التصويت (اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها) وحتى دول أخرى صوتت ضد القرار (ألمانيا وإستونيا”.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في بيان: “هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يتناول المسألة الفلسطينية الأربعاء.