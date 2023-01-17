“الملاحة الجوية” تحصل على شهادة عالمية

البلاد – جدة

حصلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على شهادة أفضل صاحب عمل من مؤسسة Top Employer العالمية، وسط تنافس بين عدد من الشركات المحلية والإقليمية. ووفقاً للتصنيف تعد الملاحة الجوية السعودية من أعلى المراتب بين شركات ١٢١ دولة في ممارسات الموارد البشرية وتجارب الموظفين، حيث تم تصنيف الشركة، واحدة من أفضل ٢٠٥٢ شركة في العالم.

وقد مُنحت هذه الشهادة بعد قيام فريق متخصص بتقييم عدد من الأسس التي تحدد مدى نجاح بيئة العمل، وقياس مدى التزامه بالتطور والتحسين وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى خلق بيئة عمل جاذبة، بالإضافة إلى برامج التطور والتأكد من توفر العديد من الاستراتيجيات، مثل: إدارة الموارد البشرية، وتخطيط ومتابعة القوى العاملة لدى الشركة بما يتضمنه ذلك من آليات للتعويض والمكافأة وتطوير ثقافة العمل، وتطوير المهارات القيادية لدى الأفراد، وإدارة وتقييم الأداء.

وجاء هذا الفوز نتيجة جهد وتطوير مستمر لتوفير بيئة داعمة واحترافية لكافة كوادرنا البشرية، واعتماد العديد من النظم والبرامج التي أثبتت فعاليتها؛ مثل: برنامج أساسيات القيادة، الخدمات الذاتية والدعم الفني، تنفيذ خطط استطلاع ثقافة المنظمة، ومكتبة تدريبية إلكترونية. فضلاً عن برنامج سعادة الموظفين، المحتوي على: التطور المهني والشخصي، صحة الموظفين، المشاركة الاجتماعية، السلامة في بيئة العمل، والتخطيط المالي.

ويأتي هذا التتويج امتداداً للتطور الذي تشهده الشركات السعودية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة -حفظها الله- ويعكس مدى حرص الشركة على التنافس المحلي والإقليمي وخلق بيئة عمل جاذبة يديرها كفاءات وطنية شابة من الجنسين.