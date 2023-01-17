اكتشف أروع صفقات مهرجان دبي للتسوق مع تشكيلة واسعة من أفضل تطبيقات التسوق على متجر AppGallery من هواوي

جدة : البلاد

من المتعارف عليه أن شهر يناير من كل عام هو أكثر المواسم المرتقبة للتسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة ولسبب وجيه. يشهد مهرجان دبي للتسوق الشهير عالمياً مزيداً من الزخم بحيث أنه اليوم قد وصل ذروته، كما أن المدينة بأكملها مفعمة بالطاقة والحيوية وأجواء التسوق الرائعة. وقد حان الوقت الآن للبدء باختيار السلع التي تخطط لشرائها من ضمن قائمة التسوق الطويلة الخاصة بك، سواء من خلال العروض المذهلة المتوفرة على منتجات من أرقى العلامات التجارية الشهيرة أو الإلكترونيات أو المجوهرات، وصولاً إلى العروض الحصرية المستمرة لفترة محدودة فقط خلال مهرجان دبي للتسوق.

وبالطبع، هذا لا يعني أنه يجب عليك زيارة جميع مراكز التسوق الرائعة في دبي ووجهات التسوق لاغتنام صفقات مهرجان دبي للتسوق المذهلة، وخصوصاً عندما تتراكم لديك الكثير من المهام اليومية التي لا بد من إنجازها. لحسن الحظ، توفر لك هواوي عالماً من التسوق بين يديك. من الممكن أن يصبح متجرAppGallery جواز سفرك إلى أفضل تطبيقات التسوق المحلية والدولية المتوفرة في السوق.

يقدم متجر AppGallery من هواوي، وهو منصة توزيع التطبيقات الرسمية لأجهزة هواوي وأحد أكبر ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم، مجموعة رائعة حقاً من تطبيقات التسوق التي ترتقي بتجربة التسوق نحو الأفضل. كل ما عليك فعله هو تشغيل متجر AppGallery من هواوي وبدء رحلة استكشاف التطبيقات المتاحة، والتي تشمل “نون” و”شي إن” و”شيك بوينت” و”دبي مول” و”سنتربوينت” و”السوق المفتوح”، 6 ستريت”، “براندز فور ليس”، “نمشي”، “Aliexpress”، “كارفور”، “شرف دي جي” وغيرها الكثير. والشيء الأروع في هذا الأمر هو أنه يمكنك تنزيل هذه التطبيقات على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي من هواوي ببضع تمريرات بسيطة وبدء التسوق فوراً بكل سهولة ويسر من دون أن تغادر منزلك.

والأكثر من ذلك أنه في حالة مواجهة أي نوع من الصعوبات الغريبة، يوفر لك متجر AppGallery من هواوي دعم الدردشة المباشرة. إن أعضاء فريق عمل هواوي المتخصصين مستعدون ومتحفّزون دائماً لمساعدة المستخدمين حتى في أبسط المشكلات.

وبالإضافة لذلك، بالنظر إلى ما توليه هواوي من اهتمام بالغ بسلامة المستخدم، فليس هناك داع للقلق بشأن أمن وسلامة معاملاتك، لذا يمكنك التركيز فقط على البحث عن أفضل صفقات مهرجان دبي للتسوق. كما يتم تحسين ودعم كل تطبيق متوفر على متجر AppGallery باستمرار عن طريق حلول تم اختبارها والتحقق منها بدقة من قبل هواوي، وذلك من أجل تقديم تجربة متميزة للمستخدمين مع حماية بياناتهم وخصوصيتهم.

بعد الانتهاء من جميع عمليات التسوق الخاصة بك بسرعة وسهولة، سيهتم متجر AppGallery أيضاً باحتياجاتك من الترفيه والتواصل والإنتاجية والألعاب. يُعد متجر AppGallery من هواوي، الذي يضم أكثر من 6 ملايين مطور، وجهة لأفضل وأشهر التطبيقات المحلية والدولية من جميع الفئات. وبإمكان المستخدمين تنزيل تطبيقات فريدة ومبتكرة دون عناء لتحسين كل جانب من جوانب حياتهم، بما يتماشى مع رؤية الشركة المتمثلة في توفير عالم متصل بالكامل وذكي للجميع.

يتوفر متجر AppGallery حالياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويضم أكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط ممن يستمتعون مسبقاً بأروع تجارب الأجهزة المحمولة المستقبلية اليوم. للحصول على نصائح حول كيفية تنزيل أحدث التطبيقات أو الوصول إليها على متجر AppGallery من هواوي، يرجى زيارة: الرابط