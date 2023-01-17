مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبكالوريوس بـ”تقني تبوك”

تبوك- البلاد

قال المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي: إن مواعيد التسجيل ستكون بدءًا من 29/ 6/ 1444هـ، حتى 7/ 7/ 1444هـ، لبرامج البكالوريوس المسائي والدبلوم للمادتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم والبكالوريوس للبنين والبنات للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، في الفترتين الصباحية والمسائية.

ودعا “البلوي” الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

وتابع بأن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.