فتح التسجيل لعضوية “جمعية العلاقات العامة والإعلان”.. تعرف على الشروط والمزايا

جدة – البلاد

أعلنت الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان فتح باب التسجيل للحصول على عضويتها، داعية الراغبين إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم عبر رابط التسجيل.

وحددت الجمعية مدة زمنية لاستقبال طلبات الحصول على إحدى عضوياتها، تبدأ من يوم الأحد الموافق 22/ 1/ 2023م، وحتى تاريخ يوم الأحد الموافق 5/ 2/ 2023م.

وتتيح الجمعية عضويتان: عضوية عاملة وعضوية انتساب.

شروط العضوية العاملة

– درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص.

– دفع رسوم الاشتراك السنوية وقيمته 350 ريالًا.

– استيفاء أي شروط أخرى تقرّها الجمعية العمومية.

– صدور قرار مجلس الجمعية بالموافقة على انضمام العضو.

عضوية الانتساب

– متاحة للطلاب الجامعيين في مجال تخصص الجمعية.

– متاحة أيضا للعاملين والمهتمين في مجال الجمعية، ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.

– دفع الاشتراك السنوي وقيمته150 ريالًا.

مزايا

يحظى الحاصلون على عضوية الجمعية على عدد من المزايا أبرزها:

– الالتحاق بدورات تدريبية وبرامج تطويرية في مجال العلاقات العامة والإعلان.

– تزويد الأعضاء بكل ما يستجد علميًا ومهنيًا.

– المشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والعملية التي تنظمها الجمعية.

– اتاحة فرص العمل والتعاون في ورش العمل والملتقيات التي تقيمها الجمعية، وعبر شراكاتها مع المنظمات والجمعيات الأخرى.

– الحصول على إصدارات الجمعية المختلفة المرتبطة بالتخصص.

وتهدف الجمعية إلى تنمية الجانب العلمي والمعرفي والبحثي والفكري في مجال العلاقات العامة والإعلان، وتعزيز العمل التنموي الوطني في مجال التخصص.