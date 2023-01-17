“هدف” يساهم في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة خلال 2022

الرياض : البلاد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن مساهمته في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022.

وقال مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الصندوق شهد خلال العام الماضي العديد من التحولات التي جاءت انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة حفظها الله في الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى أن تنامي أعداد من تم دعم توظيفهم واستفادتهم من خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبيةً متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والارشاد الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.

وأضاف الجعويني أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والارشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدات من خدمات الصندوق خلال ذات العام 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي وصلت إلى 6 مليارات ريال.