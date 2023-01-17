إقبال كبير على حجز تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله

البلاد- متابعات

إقبال كبير على حجز تذاكر الليلة الثالثة للفنان عبد المجيد عبدالله، ضمن موسم الرياض 2023، بعد ساعة ونصف من طرح التذاكر.

وكان قد جرى الإعلان رسميًا عن موعد طرح تذاكر الليلة الثالثة للفنان عبد المجيد عبدالله، عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض 2023 ، حيث تم الإعلان عن طرح التذاكر اليوم الاثنين، في تمام الساعة 7:00 مساءً.

ومن المقرر أن تنطلق الليلة الثالثة لعبد المجيد عبدالله في موسم الرياض، يوم الجمعة المقبل 20 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً وتنتهي الساعة الثانية عشر، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي بالرياض.

وكانت الليلة الأولى لعبد المجيد عبد الله مساء يوم الخميس الماضي 12 يناير، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي، والليلة الثانية اليوم التالي الجمعة 13 يناير، وبسبب الإقبال الكبير من محبي الفنان عبد المجيد عبدالله ، تقرر تنظيم ليلة ثالثة.

وحقق عبدالمجيد عبد الله نجاحًا كبيرًا في حفليه السابقين، وقدم خلالهما عددًا ضخمًا من أغانيه، منها: “يابعدهم كلهم”، “تتنفسك دنياي”، “اسمعني”، “هلا بدفى روحي”، “مرتاح”، “الخاين الكذاب”، “شخص ثانٍ”.

يُشار إلى أن عبدالمجيد عبد الله طرح مؤخرًا أغنيته “قل لي شىء”، وقد حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة في فترة قصيرة.