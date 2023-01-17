عرض من الدوري الفرنسي لـ” هيرفي رينارد”

قالت يومية “ليكيب” الفرنسية الثلاثاء من مصادرها الخاصة: إن إدارة نادي نيس تفاوض مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد.

يحتل نيس المركز العاشر في ترتيب الدوري الفرنسي، وأقالت إدارة الفريق مؤخّرًا المدرب السويسري لوسيان فافر لسوء النتائج.

ويبحث نيس في الوقت الحالي عن مدرب لاستكمال الموسم. حيث برز اسم رينارد المرتبط بعقد مع المنتخب السعودي حتى 2027.

رينارد -الذي سبق له الفوز بلقبين لكأس أمم إفريقيا- قاد منتخب السعودية إلى التأهل السادس لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وكان رينارد قد تولى المسئولية في يوليو 2019، وأشرف على تدريب “الأخضر” في 40 مباراة في كل الاستحقاقات بالتوزيع التالي.

إحصائيات رينارد مع منتخب السعودية

– 40 مباراة

– 19 انتصارا

– 11 تعادلا

– 10 خسائر

– 51 هدفا مسجلا

– 28 هدفا مستقبلة