“صناعي جدة” يفتح التسجيل لبرامج “مقعدك تقني”

جدة – البلاد

أعلن المعهد الصناعي الثانوي في جدة عن فتح باب التسجيل في مبادرة “مقعدك تقني” والتي تتيح التسجيل في برامج المعهد للراغبين.

الشروط

– أن يكون المتقدم من المواطنين أو أبناء المواطنات.

– غير موظف

– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

التخصصات

وأوضح مدير المعهد م. حسين البحيري أن هذه المبادرة تشمل التدريب على عدد من البرامج الصباحية المجانية المتاحة، تخصصات :

الإلكترونيات، الكهرباء، الانتاج ، التحكم الآلي CNC ، ميكانيكا سيارات، التكييف والتبريد، الإنشاءات المعدنية، اللحام ، الطباعة الآلية، التصوير الفوتوغرافي، الحاسب الالي، النجارة.

مزايا

وكشف “البحيري” أن مدة التدريب تمتد لفصل تدريبي واحد، بالمزايا التالية:

– يحصل المتدرب على مكافأة ٨٠٠ ريال شهريًا.

– يحصل عند تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– فرصة الحصول على دعم مالي للعمل الحر من خلال معاهد ريادة الأعمال التابعة للمؤسسة.

يُذكر أن التسجيل متاح حاليًا عبر الرابط :

https://forms.office.com/r/e3rHbUUxTe