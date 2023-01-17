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“صناعي جدة” يفتح التسجيل لبرامج “مقعدك تقني”

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      17 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

أعلن المعهد الصناعي الثانوي في جدة عن فتح باب التسجيل في مبادرة “مقعدك تقني” والتي تتيح التسجيل في برامج المعهد للراغبين.

  • الشروط

–           أن يكون المتقدم من المواطنين أو أبناء المواطنات.

–           غير موظف

–           حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

  • التخصصات

وأوضح مدير المعهد م. حسين البحيري أن هذه المبادرة تشمل التدريب على عدد من البرامج الصباحية المجانية المتاحة، تخصصات :

الإلكترونيات، الكهرباء، الانتاج ، التحكم الآلي CNC ، ميكانيكا سيارات، التكييف والتبريد، الإنشاءات المعدنية، اللحام ، الطباعة الآلية، التصوير الفوتوغرافي، الحاسب الالي، النجارة.

  • مزايا

وكشف “البحيري” أن مدة التدريب تمتد لفصل تدريبي واحد، بالمزايا التالية:

–           يحصل المتدرب على مكافأة ٨٠٠ ريال شهريًا.

–           يحصل عند تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

–           فرصة الحصول على دعم مالي للعمل الحر من خلال معاهد ريادة الأعمال التابعة للمؤسسة.

يُذكر أن التسجيل متاح حاليًا عبر الرابط :

https://forms.office.com/r/e3rHbUUxTe

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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