“صناعي جدة” يفتح التسجيل لبرامج “مقعدك تقني”

جدة – البلاد
أعلن المعهد الصناعي الثانوي في جدة عن فتح باب التسجيل في مبادرة “مقعدك تقني” والتي تتيح التسجيل في برامج المعهد للراغبين.
- الشروط
– أن يكون المتقدم من المواطنين أو أبناء المواطنات.
– غير موظف
– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.
- التخصصات
وأوضح مدير المعهد م. حسين البحيري أن هذه المبادرة تشمل التدريب على عدد من البرامج الصباحية المجانية المتاحة، تخصصات :
الإلكترونيات، الكهرباء، الانتاج ، التحكم الآلي CNC ، ميكانيكا سيارات، التكييف والتبريد، الإنشاءات المعدنية، اللحام ، الطباعة الآلية، التصوير الفوتوغرافي، الحاسب الالي، النجارة.
- مزايا
وكشف “البحيري” أن مدة التدريب تمتد لفصل تدريبي واحد، بالمزايا التالية:
– يحصل المتدرب على مكافأة ٨٠٠ ريال شهريًا.
– يحصل عند تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
– فرصة الحصول على دعم مالي للعمل الحر من خلال معاهد ريادة الأعمال التابعة للمؤسسة.
يُذكر أن التسجيل متاح حاليًا عبر الرابط :
https://forms.office.com/r/e3rHbUUxTe