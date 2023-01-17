وزير المالية من دافوس:  نحن قادرون على تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة والصين

البلاد- متابعات

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه عند إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإنه يترتب على ذلك مخاطرة بالخصوصية وببيانات العملاء.

وقال خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان (المؤسسات المالية: الابتكار تحت الضغط) ضمن فعاليات منتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، رغم ذلك، إلا أن العملات الرقمية للبنوك المركزية، ستكون “أداة رائعة” للدول النامية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص في مجال الابتكار.

وفي جلسة سابقة وردا على سؤال حول قدرة المملكة العربية السعودية على تسهيل الحوار بين القوى المتصارعة مثل الولايات المتحدة والصين، قال الجدعان: “سأقول نعم تماما. لدينا علاقة استراتيجية للغاية مع الولايات المتحدة، ولدينا علاقة وثيقة مع الصين، ونعتقد أنه يمكننا سد الفجوة”.

وأضاف: “أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على التعاون والتشارك، وتجنب المزيد من التوترات الجيوسياسية، والدعوة إلى حلول هادئة وسياسية للتوترات الجيوسياسية، ولقد أوضحنا موقفنا بشأن هذه القضايا، سواء كان ذلك في الجمعية العامة في الأمم المتحدة أو في المنتديات الأخرى”.

وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، الذي بدأ بمدينة دافوس السويسرية، ويرأس الوفد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.