بدء المرحلة الثانية من دخول الشاحنات الرياض بـ”مواعيد إلكترونية”

البلاد- متابعات

بدأت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بأوقات محددة إلكترونيا في مدينة الرياض، لتخفيف الازدحام المروري.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن تطبيق المرحلة الثانية سيكون بدءا من اليوم الثلاثاء 17 يناير، حيث يتم دخول الشاحنات للرياض من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدُّسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأبانت الهيئة أن الهدف من الخدمة هو تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتتبع مسارها، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار.