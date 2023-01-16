المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

البلاد – متابعات

تشارك المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 هذا العام الى جانب 52 دولة من خلال دور نشر مختلفة، حيث يقام المعرض في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

ويشارك في المعرض هذا العام من آسيا كل من المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، سلطنة عمان، قطر، اليابان، الهند، ماليزيا، الصين، باكستان، نيبال، أذريبجان، روسيا.

ومن أفريقيا كل من السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، موريتانيا، الجزائر، الصومال، غانا، السنغال، رواندا، نيجيريا، إريتريا

ومن أوروبا كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، ألمانيا، النرويج، إيرلندا، إنجلترا، البرتغال، المجر، صربيا، الدومينيكيان، بلجيكا، أرمينيا، لاتفيا.

ومن الأمريكتين كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا.