لتصريف 10 مليون متر مكعب.. فتح بوابات سد وادي رابغ

جدة : البلاد

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم (الاثنين) عن فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف كمية 10 مليون متر مكعب ولمدة 34 يوما بمعدل تصريف 4 م3 بالثانية وذلك بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ.

وأشار الغامدي إلى أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية ، قد باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدي يغير مجرى الماء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات .

الجدير بالذكر أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ،و يبلغ طول السد 380 متراً، وبارتفاع 80.5 متر في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220,250,000 متر مكعب .

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.