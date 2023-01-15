اليوم الأحد.. مستجدات كورونا محليًا وحول العالم

الرياض – جدة- البلاد: وكالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفة عن تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بارتفاع 5 إصابات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 827,391 حالة، وتسجيل 21 حالة تعافٍ جديدة، بانخفاض حالتين عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 815,027 حالة، ونوهت “الصحة” إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، وهو العدد نفسه المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد 19″ إلى 9,544 حالة وفاة.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى 666 مليونا و724 ألفا و206.

وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و722 ألفا و409 حالات وفاة.

نصائح

– احصل على التطعيم والتزم بالإرشادات المحلية بشأنه.

– حافظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنّب الحشود والمخالطة اللصيقة.

– ارتدِ كمامة مناسبة عندما يتعذّر عليك تطبيـق تدابيــر التباعد البدني وعندما تكون في مكان سيّئ التهوية.

– نظّف يديك بانتظام باستخدام مطهر اليدين الكحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

– غطِ فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتخلّص من المنديل الورقي المستعمل على الفور ونظّف يديك بانتظام.

– إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد-19 أو أظهرت نتائج الاختبار إصابتك به، فاعزل نفسك عن الآخرين حتى تتعافى من المرض.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.