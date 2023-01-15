82 دولة دون تأشيرة يتيحها جواز السفر السعودي لحامله

البلاد- وكالات

يتيح جواز السفر السعودي لحامله دخول 82 دولة حول العالم دون تأشيرة “فيزا” مسبقة، احتل بها الترتيب الـ 65 بين أقوى جوازات السفر، في صعود متواصل لترتيبه مع بدايات 2023.

جاء ذلك وفقًا لمؤشر شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة”هانلي” لعام 2023، المعني بترتيب جوازات السفر، والذي أظهر تصدر اليابان قائمة الدول صاحبة أقوى جوازات السفر في العالم، فيما تبعتها دولتان آسيويتان أخريان هما سنغافورة وكوريا الجنوبية، وعربيًا نالت الإمارات المركز الأول، والمركز الـ15 عالميًا.

ويوفر جواز السفر الياباني لحامله السفر إلى 193 وجهة حول العالم دون تأشيرة، بينما يمكن لمواطني سنغافورة وكوريا الجنوبية السفر إلى 192 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

وجاءت كل إسبانيا وألمانيا في المركز الثالث لمؤشر “هانلي” بـ190 وجهة، ثم إيطاليا وفنلندا ولوكسمبورج بـ189 وجهة لكل منها، وفي المركز الخامس حلّت دول هولندا والنمسا والدنمارك والسويد بـ188 وجهة.

فيما جاءت بريطانيا في المركز السادس بـ187 وجهة، والولايات المتحدة سابعًا بـ186 وجهة.

وتبوأت الإمارات الصدارة العربية بإمكانية الوصول إلى 178 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، ثم قطر المرتبة 55 بـ100 وجهة، والكويت في الترتيب الـ57 بـ97 وجهة، بعدها البحرين في المركز الـ63 بـ87 وجهة، ثم سلطنة عمان والسعودية في المركز الـ65 بـ82 وجهة عالمية للدخول دون فيزا مسبقة.