أنباء جديدة عن ناجين في تحطم الطائرة بنيبال

البلاد – متابعات

أكدت مصادر شرطية في نيبال، قبل قليل، وجود عدد من الناجين في حادث تحطم طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد، منوهة في الوقت ذاته إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 67 شخصًا على الأقل ولا تزال عمليات البحث مستمرة.

وقال غوروداتا داكال مساعد كبير المسؤولين في مقاطعة كاسكي:”انتشال عدد من الجثث وأرسلنا بعض الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وكان متحدث باسم هيئة الطيران النيبالية أكد في وقت سابق اليوم الأحد، انتشال 40 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي كانت تحمل على متنها 72 شخصًا، فيما تحدثت تقارير عن مصرع جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكانت طائرة طراز” ATR 72 “تابعة لشركة Yeti” Airlines”، تقوم برحلة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وعلى متنها 68 راكبًا، بينهم 15 أجنبيًا، و4 من أفراد الطاقم، عندما تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد.