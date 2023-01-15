12 موقعا لتقديم خدمات الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وبدأت الوحدات المتنقلة على النحو التالي:

– مكة المكرمة اليوم الأحد تقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة.

– منطقة حائل بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل.

– في مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في متوسطة بقعاء، فيما تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

– في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة يوم الخميس لمدة يوم واحد.

– .في منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في محافظة ثار، ومركز المحمدية، ويوم الثلاثاء في مركز الحصينية لمدة يومين لكل موقع.

– تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز أشواق بمنطقة تبوك لمدة يومين لكل منهما.