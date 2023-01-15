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12 موقعا لتقديم خدمات الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية.. تعرف عليها

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      15 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وبدأت الوحدات المتنقلة على النحو التالي:

–           مكة المكرمة اليوم الأحد تقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة.

–           منطقة حائل بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل.

–           في مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في متوسطة بقعاء، فيما تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

–           في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة يوم الخميس لمدة يوم واحد.

–           .في منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في محافظة ثار، ومركز المحمدية، ويوم الثلاثاء في مركز الحصينية لمدة يومين لكل موقع.

–           تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز أشواق بمنطقة تبوك لمدة يومين لكل منهما.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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