نائب أمير حائل يتفقد جاهزية السدود

البلاد – حائل

تفقد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل جاهزية سدود المنطقة خلال زيارة سموه الميدانية لسد توارن أمس، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فواز الغصاب.

واستمع سموه خلال الزيارة لموجز عن سدود المنطقة ودورها خلال موسم الأمطار والاحصائيات المتعلقة بكل سد منها، وتسلم تقريراً عن سد توارن.

من جهته أعرب الغصاب عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة المستمرة لفرع الوزارة بالمنطقة من أجل قيامه بدوره على أكمل وجه, مؤكداً حرصه وزملائه بفرع الوزارة بالمنطقة على رفع مستوى الأداء إلى الأفضل بكافة الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة للمنطقة ولمستفيديه.