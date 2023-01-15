المحليات

نائب أمير حائل يتفقد جاهزية السدود

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      15 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – حائل

تفقد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل جاهزية سدود المنطقة خلال زيارة سموه الميدانية لسد توارن أمس، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فواز الغصاب.

واستمع سموه خلال الزيارة لموجز عن سدود المنطقة ودورها خلال موسم الأمطار والاحصائيات المتعلقة بكل سد منها، وتسلم تقريراً عن سد توارن.

من جهته أعرب الغصاب عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة المستمرة لفرع الوزارة بالمنطقة من أجل قيامه بدوره على أكمل وجه, مؤكداً حرصه وزملائه بفرع الوزارة بالمنطقة على رفع مستوى الأداء إلى الأفضل بكافة الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة للمنطقة ولمستفيديه.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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