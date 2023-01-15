الكويت تستضيف خليجى 26 فى نهاية 2024

البلاد – وكالات

أعلن رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني خلال مؤتمر صحفي عن إقامة كأس الخليج في نسخته الـ 26 في الكويت بشهر ديسمبر عام 2024م.

وأشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ببطولة خليجى 25 المقامة في البصرة وبحفل الافتتاح المبهر في استاد جذع النخلة الدولي بالبصرة، وما تضمنه من فقرات تاريخية وفنية رائعة.

كما أشاد أيضًا بالجوانب التنظيمية التي قامت بها اللجنة المنظمة لبطولة خليجى 25 والاتحاد العراقي لكرة القدم في التحضير والإعداد لهذه البطولة من كافة الجوانب.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني:” نحن على دراية بأن كافة البطولات في العالم توجد فيها سلبيات وإيجابيات، ولكن دائمًا ما يتم تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للسلبيات من أجل عدم تكرارها، ونحن نتمنى من الجميع عدم الالتفات إلى السلبيات ومحاولة تفاديها لدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم”.