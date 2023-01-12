“وزارة الثقافة” تنظم لقاء فرص الابتعاث لدراسة الموسيقى

الرياض : البلاد

نظَّمَت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الموسيقى مساء أمس لقاءً عبر الاتصال المرئي عن برنامج الابتعاث الثقافي؛ بهدف التواصل مع المهتمين والراغبين لمواصلة تحصيلهم العلمي، وصقل مواهبهم اكاديمياً.

واستهل اللقاء بنبذة تعريفية عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2019م، فيما تم إطلاق صفحة التسجيل له في يناير 2020م، ويهدف لإتاحة فرصاً نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسارين الحاصلين على قبول مسبق، والدارسين على حسابهم الخاص، وذلك في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة.

كما تطرق اللقاء للجامعات العالمية التي يستهدفها البرنامج، التي يبلغ عددها 49 جامعة ومؤسسة تعليمية عالمية مرموقة.

واستضاف اللقاء أحد الطلبة الملتحقين ببرنامج الابتعاث الثقافي في مجال الموسيقى، للحديث عن تجربته، بدء من التواصل مع الجامعات للحصول على القبول، ومن ثم التقديم للبرنامج، والاستماع لبعض النصائح التي أسهمت في الحصول على القبول الجامعي ومن أهمها، أن يمتلك الطالب شخصية وهوية فنية تؤكد للجامعة مدى شغفه وإيمانه بالمجال الذي يسعى لدراسته.

واستعرضت هيئة الموسيقى خلال اللقاء استراتيجيتها التي بنيت على رؤية تسعى لخلق وتمكين الصناعة الموسيقية بالمملكة، من خلال مقارنات معيارية لأكثر من 20 دولة، بهدف الوصول لأفضل الممارسات العالمية لتطوير القطاع.

وشددت الهيئة على أن “الجانب التعليمي” يعد أحد أهم المرتكزات الرئيسية للنموذج التشغيلي الذي تم بنائه لتمكين استراتيجيتها من المساهمة في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء الإجابة على أهم استفسارات الحضور، والتي دارت اغلبها حول أهم التخصصات المطلوبة، والاشتراطات التي يجب تحقيقها للحصول الموافقة من قبل برنامج الابتعاث الثقافي.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الثقافة بهدف التواصل مع المهتمين والمتخصصين؛ للتعريف ببرنامج الابتعاث الثقافي، وحجم الفرص الذي يتيحها لكل قطاع ثقافي وفني.