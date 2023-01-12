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طريقة عمل كيكة القهوة بالكريمة الحامضة والمكسرات والقرفة

نيفين عباسaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      12 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كيكة القهوة مع الكريمة الحامضة هي وصفة كيك طرية ولها نكهة خفيفة من الكريمة الحامضة مع لمسة من الجوز المفروم والبندق والقرفة

المقادير اللازمة
كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
¾ كوب سكر أبيض
2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 كوب كريمة حامضة
1 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

لحشو المكسرات والقرفة
6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة باردة
كوب سكر بني
كوب دقيق
1 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
نصف ملعقة صغيرة ملح
كوب جوز مقطع

طريقة العمل
سخني الفرن إلى 350 درجة مئوية
رشي طبق خبز 8 × 8 برذاذ غير لاصق
أضيفي جميع مكونات الحشوة إلى وعاء واخفقيها حتى تصبح ناعمة
ضعيها في الثلاجة أثناء عمل خليط الكيك
باستخدام خلاط اخفقي الزبدة والسكر
ثم أضيفي البيض والفانيليا والقشدة الحامضة واخفقي على سرعة منخفضة حتى تمتزج
أضيفي الدقيق والبيكنج بودر وصودا الخبز إلى الوعاء واخلطيهم مرة أخرى حتى يتجانسوا
سيكون الخليط سميكًا ومتكتلًا
اغرفي نصف الخليط في المقلاة المجهزة ووزعيها في طبقة متساوية
ضعي الحشوة
ثم اغرفي النصف الثاني من خليط الكيك برفق على الحشوة في طبقة متساوية
اخبزيها لمدة 45-50 دقيقة
دعي الكيكة تبرد قليلاً
ثم قدمي الكيكة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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