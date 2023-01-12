السعودية تدعم مشتقات باكستان النفطية بمليار دولار

الرياض : البلاد

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ وقّع الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم؛ اتفاقية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة مليار دولار، حيث مثّل الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي الاتفاقية استمرارًا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إذ هدفت الاتفاقية إلى دعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها، فضلًا عن مساعدة الجمهورية وشعبها الشقيق في مواجهة التحديات للإسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا للدعم المقدم سابقًا في عامي 2019 و2021م بقيمة 4.44 مليارات دولار لتمويل المشتقات النفطية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاقتصاد الباكستانية، وذلك بعد صدور التوجيهات الكريمة التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية نفّذ لجمهورية باكستان منذ تأسيسه أكثر من (40) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف القطاعات التنموية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 1.4 مليار دولار؛ وذلك دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مزدهر.