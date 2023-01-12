لضيوف الرحمن.. إطلاق النقل الترددي من مطار المؤسس إلى المسجد الحرام

جدة : البلاد

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي إطلاق خدمة النقل الترددي المجاني لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 في المطار إلى المسجد الحرام

وأوضح المطار عبر حسابه على موقع التدوينات “تويتر” أنه للاستفادة من الخدمة يجب ارتداء زي الإحرام وإبراز الهوية الوطنية للمواطنين وجواز السفر للمقيمين.

#مطار_الملك_عبدالعزيز

اطلاق خدمة النقل الترددي "المجانية"

لضيوف الرحمن

من الصالة رقم 1 🚌

إلى #المسجد_الحرام 🕋

⬇️ pic.twitter.com/p6IqJ2reWX — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) January 12, 2023

وأشار إلى أن الرحلات ستنطلق من المطار كل ساعتين من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساء، وانطلاق الرحلات من المسجد الحرام كل ساعتين من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 12 صباحاً