المحليات

لضيوف الرحمن.. إطلاق النقل الترددي من مطار المؤسس إلى المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      12 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي إطلاق خدمة النقل الترددي المجاني لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 في المطار إلى المسجد الحرام

وأوضح المطار عبر حسابه على موقع التدوينات “تويتر” أنه للاستفادة من الخدمة يجب ارتداء زي الإحرام وإبراز الهوية الوطنية للمواطنين وجواز السفر للمقيمين.

وأشار إلى أن الرحلات ستنطلق من المطار كل ساعتين من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساء، وانطلاق الرحلات من المسجد الحرام كل ساعتين من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 12 صباحاً

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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