البحرية الأمريكية تضبط أسلحة إيرانية بطريقها للحوثيين

البلاد – وكالات

تواصل إيران نهجها في استمرار الأزمة باليمن وتهديد أمن المنطقة، عبر تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، بهدف إنجاح مخططها في عرقلة مساعي التهدئة، وفي جديد هذه المخططات والأعمال العدائية، أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اعتراض سفينة صيد تهرب 2116 بندقية كلاشنيكوف في خليج عُمان كانت في طريقها من إيران إلى ميليشيا الحوثي اليمن.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في بيان إن “السفينة التي تم اعتراضها كان على متنها ستة مواطنين يمنيين وكانت تبحر في مسار استُخدم من قبل لنقل البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن”.

وأضاف البيان أن عملية الاعتراض تمت يوم الجمعة الماضي، بعد أن صعد فريق من زورق دورية ساحلي على متن سفينة شراعية خشبية تقليدية.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز: “عندما اعترضنا السفينة، كانت على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى ” الحوثيين” في اليمن، منوهًا إلى الطاقم اليمني أكد هذه المعلومات، كاشفًا عن أن الطاقم اليمني سيعاد إلى الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية في اليمن.

وتحظر الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى جماعة ” الحوثي” في اليمن منذ عام 2014، عقب انقلابها على الشرعية واستيلائها على العاصمة صنعاء.