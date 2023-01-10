(ساب) يوقع اتفاقية مع “السعودية للكهرباء” لأتمتة الضمانات البنكية

الرياض – البلاد

أبرم البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لرقمنة الضمانات البنكية، ورفع كفاءة اجراءات التعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والأعمال.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار تعزيز العمل التكاملي بين القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، فيما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي وبرنامج تطوير القطاع المالي، ودفع مسيرة التطور والتقدم للمشاريع التنموية المستدامة.

هذا، وسيتم اتاحة أتمتة العمليات على الضمانات البنكية التي تقدمها الشركات المنفذة للمشاريع التابعة للشركة السعودية للكهرباء عبر منصة “بوادل” التابعة لشركة “بواتك” لتقنية المعلومات، وذلك ضمن إطار التعاون القائم بين المنصة والبنك لمعالجة إجراءات الضمانات البنكية رقمياً.

وبهذه المناسبة علق الأستاذ ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب قائلاً: “نحرص في ساب على الالتزام بمواصلة نهجنا نحو تعزيز مبدأ العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعزيز دورنا في برنامج تطوير القطاع المالي والتحول الرقمي. إلى جانب التزامنا بتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائنا على كافة الأصعدة. ونفخر بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء في تطوير آلية التعاملات الخاصة بالضمانات البنكية وفق الأساليب والأنظمة التقنية الحديثة.”

من جهته أكد عبدالعزيز المهيزع رئيس قطاع الخزينة في الشركة السعودية للكهرباء أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أساليب تنفيذ الأعمال والوصول إلى التحول الرقمي، ضمن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي والتي تسعى إلى تطوير جميع خدماتها في شتى المجالات. وأشار إلى أن الاتفاقية تستكمل عملية التحول الرقمي التي بدأتها الشركة، وتعكس التزامها الجاد باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات لتعزيز الموثوقية في العمليات المالية لخدمة شركاء الشركة من مقاولين وموردين.

وعلق الأستاذ هاشم الحقيل رئيس مجلس إدارة شركة “بواتك” بأن شركة بواتك تهدف إلى ربط القطاع المصرفي بقطاعات الأعمال إلكترونياً لتنفيذ كافة الأعمال المصرفية عبر منصتها الإلكترونية “بوادل” بما يعود بالفائدة على الجانبين خصوصاً الشركات التي لديها علاقات مصرفية متعددة. أتمتة الضمانات البنكية هو أحد مشاريع الربط التي نعمل عليها حيث تم استبدال الإجراءات الورقية بأساليب تقنية متطورة لربط البنوك المصدرة لهذه الضمانات بالمستفيدين منها لتسهيل تنفيذ عمليات الإصدار والإجراءات اللاحقة لها.

ومن الجدير بالذكر أن ساب يضع التحول الرقمي ضمن استراتيجيته 2025، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمانه بمبدأ الاستثمار في التقنية الحديثة والتحول الرقمي لإدارة أعماله وخدماته المصرفية. الأمر الذي يقوده للتركيز على تطوير قطاع المصرفية الرقمية وابتكار الحلول الكفيلة بضمان الاستمرار في توفير تجربة مصرفية رائدة لعملائه.