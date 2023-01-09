“يان” يعلن القائمة النهائية لأخضر اليد في بطولة العالم 2023

الإصــابة تبعــد “الصفار” عن المشـاركة العالمية ..

الرياض – هاني البشر

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الاول لكرة اليد “الدنماركي “يان بيتليك” القائمة النهائية للأخضر، المقرر مشاركتها في بطولة كأس العالم بنسختها الـ 28 “بولندا والسويد 2023” التي تنطلق يوم 11 من يناير الجاري بمشاركة 32 منتخباً، تم توزيعهم على 8 مجموعات.

وضمت القائمة النهائية 20 لاعباً، هم: “حسن الجنبي – محمد آل سالم – مهدي آل سالم – أحمد العلي – علي الصفار – حسين التاروتي – يوسف الطويل – عمرو عبد السلام – حسن التريكي – حيدر الحسن – عبدالرحمن المولد – محمد آل عباس – مجتبى آل سالم – صادق المحسن – هادي قريش – مرهون الماء – حسين فريج – عبدالله آل حماد – عبدالله آل عباس – عبدالله الحليلي”، فيما تقرر استبعاد اللاعب عباس الصفار، بسبب إصابته بشرخ في أضلاع الصدر على مستوى القفص الصدري.

ومن المقرر أن تغادر البعثة السعودية يوم غدٍ الثلاثاء إلى بولندا، مقر إقامة مواجهات الأخضر في بطولة العالم، بعد اختتام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي مساء اليوم الاثنين، التي أقيمت على مدار 16 يوماً في دولة السويد، تخلله مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي.

جدير بالذكر، أن أخضر اليد سيلعب ضمن المجموعة B، التي تضم بجواره المستضيف منتخب بولندا، بجانب منتخبي فرنسا وسلوفينيا، وسيبدأ المنتخب مشواره في البطولة يوم 12 يناير 2023م، بمواجهة سلوفينيا، وسيلعب مع فرنسا يوم 14 يناير، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقاة “المستضيف” منتخب بولندا يوم 16 يناير الجاري.