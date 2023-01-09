غاريث بيل يعتزل كرة القدم

أعلن الويلزي غاريث بيل (33 عامًا) اعتزاله كرة القدم اليوم الاثنين في بيان رسمي، عبر حسابه في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



وعلّق بيل حذائه بعد مسيرة هائلة بين أندية أوروبا، بدأها في أكاديمية ساوثهامبتون الإنجليزي عام 2003، قبل أن ينتقل إلى مواطنه توتنهام هوتسبير في 2007 ومنه إلى ريال مدريد الإسباني في 2013، حيث لعب بقميصه 7 أعوام وحصد معه عديد الألقاب المحلية والقارية.



آخر محطات بيل في كرة القدم كانت مع نادي لوس أنغلوس الأمريكي الذي لعب معه نصف موسم فقط. حيث انتقل إليه طليعة الموسم الجاري 2022-2023 قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.. لكن النجم الأعسر أنهى مسيرته بعد 6 أشهر مع النادي الأمريكي.



وحصد بيل 20 لقبًا مع توتنهام وريال مدريد. أبرزها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.

في حين فاز الجناح فائق السرعة بجائزة أفضل لاعب في ويلز 6 مرّات، وسجّل إجمالًا 44 هدفًا من 111 مباراة دولية مع منتخب ويلز.

ومع ريال مدريد يمتلك بيل 258 مباراة في كل المسابقات، تمكّن خلالها اللاعب من تسجيل 106 أهداف، ومرر 67 تمريرة حاسمة.



ذاع صيت بيل من إنجلترا حينما فاز بجائزة لاعب العام في البريميرليغ موسم 2012-2013 مع توتنهام هوتسبير، حيث سجّل حينها 26 هدفًا وصنع 14، ليتعاقد معه ريال مدريد في صفقة قياسية صيف 2013 فاقت حاجز الـ100 مليون يورو.