“السادسة” تبعثر أحلام “ساينز– هانسيل– الراجحي” للمنافسة على لقب رالي داكار 2023

الرياض- البلاد
وقف الحظ عاثراً أمام ثلاثةٍ من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب رالي داكار السعودية 2023م، بعد أن شهدت المرحلة السادسة 3 حوادث صعّبت من مهمة الثلاثي الفرنسي بيترهانسيل، والإسباني كارلوس ساينز، والسعودي يزيد الراجحي، للمنافسة على لقب هذا العام.
بيترهانسيل المتوّج بلقب داكار 14 مرّة، الذي كان متصدراً للمرحلة السادسة، تعرض لحادث انقلابٍ بسيارته التي لم تتأثر بصورةٍ كبيرة، وذلك بعدما تخطى 212 كلم، إلا أن ملاّحه إدواردو بولانجيه قد تعرّض للإصابة، التي عانى فيها من آلام حادة في الظهر، ونُقلَ بواسطة الفريق الطبي إلى مستشفى بريدة؛ لإجراء المزيد من الفحوصات، والاطمئنان على حالته.
انسحاب بيترهانسيل من المرحلة، قلص حظوظه في المنافسة على اللقب الـ15 له، إلا أنه بعد ذلك، قرّر الانسحاب بشكلٍ كامل، نظراً للإصابة التي تعرّض لها ملاحهُ إدواردو، التي حالت بينه وبين استكمال منافسات السباق العالمي، حيث كان بيترهانسيل قاب قوسين أو أدنى من المنافسة على لقب هذا العام، خاصةً أنه كان يحتلُ المرتبة الثانية، بفارق 22 دقيقة عن المتصدر.
أما الإسباني كارلوس ساينز سائقُ “أودي”، بطل رالي داكار 3 مرات، فتعرض إلى حادث انقلاب أيضاً بعد 212 كلم من المرحلة السادسة الخاصة، وذلك بسبب التضاريس الصعبة، حيث تعرّضت مركبته لكسر في نظام التعليق، وخسِرَ على إثر ذلك الكثير من الوقت، على الرغم من أنه كان بطل المرحلة الأولى، وصاحب المرتبة الرابعة في الترتيب العام بفارق 34 دقيقة و52 ثانية عن المتصدر، إلا أن أحلامه بتحقيق اللقب الرابعِ له بدأت بالتلاشي.
الحظ العاثر طارد أيضا، السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” الذي حقق المركز الثالث في النسخة الماضية، حيث واجه مشكلات ميكانيكية، بعدما قطع 216 كلم، أسهمت بخسارته أكثر من 5 ساعات لإصلاح المركبة، وابتعاده عن دائرةِ المنافسة، حيث كان الراجحي قبل انطلاق المرحلة السادسة، يحتل المركز الثالث للترتيب العام بفارق 27 دقيقة، إلا أن تعطله تسبب بخروجه من دائرة المنافسة، وعلى الرغم من ذلك كله، استطاع الظفر بالمركز الأول في المرحلة السابعة، وتحقيق الفوز الأول له في هذه النسخة، كما أن يستهدف الفوز بالمراحل المتبقية من الرالي.