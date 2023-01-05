24 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 29 خلال 24 ساعة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، احصائية كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، كاشفة عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض 4 حالات عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 827,152 حالة، وتسجيل 29 حالة تعافٍ جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن المسجل أمس، ليصبح الإجمالي 814,762 حالة، ونوهت “الصحة” إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، مقابل 2 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بـ”كوفيد 19″ إلى 9,527حالة وفاة، بينما عدد الحالات الحرجة 17 حالة، بارتفاع حالة واحدة عن المسجل أمس.

وحول العالم، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى يتخطى 8ر661 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 661 مليونا و851 ألفا و434.

يذكر أن انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة مقارنة بالمعدل العالمي ( المعدل العالمي أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة)، لثلاثة أسباب رئيسية:

الأول؛ وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طوّرته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يواصلون تحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج.

والثاني؛ الفحص الموسع والمسح النشط الذي تقوم الوزارة من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها، والوصول إليها قبل انتشارها، وقبل أن تسوء الحالات، مما أسفر عن سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

والثالث؛ عملت المملكة منذ بداية الجائحة على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى الفيروس.

ويعتبر الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 عامًا أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية، بحسب تصريحات سابقة لوزارة الصحة.