بمشاركة الهلال.. الفيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

جدة- البلاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب للمرة الثالثة بعد نسختي 2013 و2014.
وقال الفيفا في بيان رسمي: إن “قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 13 يناير الجاري في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط”.
وسيشارك فريق الهلال السعودي ممثلًا لآسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، فيما تأكد خوض فريق الأهلي المصري مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل، فيما سيبدأ فريقا فلامينجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني منافسات البطولة مباشرة من الدور نصف النهائي والمقرر إقامته يومي 7 و8 من الشهر نفسه.
* المشاركون في البطولة
الهلال السعودي (ممثل آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا)، ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينجو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة).
• أدوار البطولة
وستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور الثاني، حيث يلتقى الفائز من مباراة الدور الأول بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الهلال السعودي أو الوداد المغربي أو سياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.
كما ستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي الفائزان في الدور الثاني مع فريقي فلامينجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، على أن يتواجه الفائزان في نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 11 فبراير.