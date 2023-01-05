الرياضة

بمشاركة الهلال.. الفيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب للمرة الثالثة بعد نسختي 2013 و2014.

وقال الفيفا في بيان رسمي: إن “قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 13 يناير الجاري في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط”.

وسيشارك فريق الهلال السعودي ممثلًا لآسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، فيما تأكد خوض فريق الأهلي المصري مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل، فيما سيبدأ فريقا فلامينجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني منافسات البطولة مباشرة من الدور نصف النهائي والمقرر إقامته يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

 

* المشاركون في البطولة
الهلال السعودي (ممثل آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا)، ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينجو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة).

• أدوار البطولة
وستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور الثاني، حيث يلتقى الفائز من مباراة الدور الأول بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الهلال السعودي أو الوداد المغربي أو سياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.
كما ستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي الفائزان في الدور الثاني مع فريقي فلامينجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، على أن يتواجه الفائزان في نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 11 فبراير.

وتأجلت بطولة كأس العالم للأندية، إلى شهر فبراير المُقبل؛ بسبب إقامة كأس العالم 2022 في دولة قطر من 20 نوفمبر حتى يوم 18 ديسمبر الماضي، وكان من المُنتظر أن تحتضن الصين هذه النسخة من مونديال الأندية، قبل أن تعتذر عن عدم استضافة البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر فريق ريال مدريد الأكثر فوزاً بلقب مونديال الأندية برصيد 4 مرات متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة الوصيف برصيد 3 ألقاب، ويسعى الفريق الملكي إلى تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته في النسخة المقبلة من البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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