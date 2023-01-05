“حبس وغرامة”.. تفاصيل الحكم على الفنانة منة شلبي

البلاد – القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبدو، ومحمد مصطفى عبيد، وسكرتارية أحمد كمال، ومحمد خميس.

ومنذ قليل، بدأت بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، والتي غابت عنها الفنانة ، حيث حضر 10 محاميين للدفاع عنها.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة محامي الفنانة منة شلبي، والذي التمس من المحكمة براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أن عملية تفتيش حقائب المتهمة لم تتم في وجودها.

ودفع الدكتور محمد بهاء أبوشقة، في مرافعته، ببطلان تفتيش موكلته في مطار القاهرة، وما أسفر عنه هذا التفتيش من أدلة وما تلاه من إجراءات القبض عليها، مطالبًا ببراءتها مما أسند إليها.

وأضاف الدفاع أنه لخصوصية هذه الدعوى فقد أضحى الوقوف فيها على الصورة الصحيحة للواقعة أمرًا جوهريا لما تحمله من صورة مجهولة، مشيرًا إلى أن تفتيش المتهمة كان في مكان مجهول وبمعزل عنها، حيث أحيل بينها وبين حقائبها.

وذكر أبوشقة أن هناك عبث حدث بالمضبوطات والحرز الذي عرض على المعمل الكيماوي بالطب الشرعي، مشيرًا إلى أن القضية بها تقريرين للطب للشرعي وما عرض المحكمة تقرير واحد فقط.

وأوضح أن ما جرى تحليله في المعمل الكيماوي مغاير للمضبوطات، بدليل اختلاف اسم محقق النيابة المدون على الحرز يوم الضبط مع الاسم المدون في وصف تقرير الطب الشرعي لهذا الحرز، حسب قول الدفاع.

كما قدم الدفاع مستندًا للمحكمة بشأن كاميرات المراقبة في مطار القاهرة، قائًلا إن المطار به 2500 كاميرة مراقبة بعد حادث الطائرة الروسية، وذلك وفقًا لبيان منشور لوزارة الطيران وموجود على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، موضحًا أنه على الرغم من ذلك تتضمن الأدلة كاميرة مراقبة واحدة التقطت الفنانة وهي تدخل الدائرة الجمركية وتضع حقائبها على السير.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وتفجرت القضية بعد ضبط الفنانة منة شلبي لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة، وقد أخلت النيابة العامة سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيلها لاحقًا إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت اليوم الخميس بمعاقبتها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها.