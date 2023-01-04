فعالية المجدوعي بيجو لتجربة القيادة في قلب البوابة الاقتصادية في الرياض

الرياض – البلاد

من الرياض وقلبها الاقتصادي النابض بالحياة أقامت شركة المجدوعي للسيارات الوكيل الحصري للعلامة الأوروبية “بيجو” في المملكة العربية السعودية تجربة قيادة فريدة لسياراتها الجديدة في منطقة البوابة الاقتصادية في مدينة الرياض، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، في فعالية ترويجية فريدة تهدف إلى التواصل مع محبي العلامة الأوروبية وتوفير فرصة عيش تجربة حية لسيارات بيجو الجديدة، التي تتسم بالحداثة والخيارات المتنوعة التي تلائم جميع الأذواق والاحتياجات اليومية.

ومن جهته اعرب السيد عبدالله الرفاعي، المدير العام لعلامة بيجو في السعودية: “ضمن خططنا الاستراتيجية وتوجهاتنا التسويقية لعلامة بيجو في السعودية نسعى دائماً لنكون قريبين من عملاؤنا، لتجربة قيادة فريدة لجميع موديلات بيجو، واليوم نحن في منطقة البوابة الاقتصادية لمنح الفرصة لموظفي اكبر واهم قطاعات الاعمال للتعرف على موديلاتنا المتنوعة، منها طراز بيجو 2008 متعددة الاستخدام ذات التصميم الانسيابي والعصري، وسيارة البيك أب “لاند تريك” ذات الكابينة المزدوجة بتصميمها الجذاب والعملي ومزاياها التكنولوجيا المتقدمة، وهي السيارة العائدة بقوة، والتي تم إعادة إطلاقها مؤخراً في الأسواق السعودية في حفل ضخم احتضنته العاصمة الرياض. وحظي أيضاً الجمهور على فرصة تجربة قيادة سيارة بيجو طراز 3008 التي تتناسب مع احتياجات العائلة وتوفر قسطاً من الرفاهية المطلقة وأنظمة لأمان، وأبدا العديد من الجمهور اعجابهم بسيارة السيدان 508 والتي تعتبر السيارة الأقرب إلى فئة الشباب بقوة تصل إلى 217 حصان

وجذبت الفعالية المبتكرة اهتماماً واسعاً من رواد وعاملي منطقة البوابة الاقتصادية من محبي السيارات المميزة الذين عبروا عن حماسهم وفرحتهم بتجربة القيادة والتعرف عن قرب على المواصفات الرائعة التي توفرها طرازات بيجو على مستويات التصميم والرفاهية والتكنولوجيا، وقد عبر المشاركون عن سعادتهم ورضاهم الكبيرين بمستوى الفائق من الجودة والفخامة التي تقدمه سيارات بيجو التي تحظى بجمال وإتقان التصميم الخارجي والداخلي مع دقة الهندسة وتفوق التكنولوجيا والأداء، بالإضافة إلى مستويات الأمان ونظم السلامة الذكية.