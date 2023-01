الهند نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة  

نيو دلهي : البلاد

أن الهند كونها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وهي تبحث الآن طرق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة اثر الصراع الممتد بين روسيا و أوكرانيا ومن أجل ذلك أنها تهدف إلى تسخير الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق أكثر من 50% من قدرتها على توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030م .

وقال بيان أصدرته السلطات الهندية أنه من خلال تعديل مشروع قانون الحفاظ على الطاقة لعام 2022م حيث تسعى الهند إلى تعزيز الطاقة المتجددة وتطوير سوق كربون محلي لمكافحة تغير المناخ وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع اتفاقية باريس ” وسيقدم مشروع قانون الطاقة المستقبلي تجارة الكربون وبموجبه يوصى في استخدام المصادر غير الأحفورية لضمان إزالة الكربون بشكل عاجل من الإقتصاد الهندي .

كما أضاف البيان أن الهند تركز الآن على ترويج مفهوم الطاقة المتجددة بدلاً من الحفاظ على الطاقة حيث قال وزير الطاقة المتجددة آر. كيه سينغ في اعقاب تعديل قانون مشروع الطاقة ” أن مشروع قانون الطاقة هو ابتكار من نواحي كثيرة في حين نحن نعمل على توسيع مفهوم المباني الخضراء حتى نجعلها أكثر مستداماً وفي السياق ذاته قال رئيس البنك الأمريكي فرع الهند ميريل لينش كاكو ناكاتي (Merrill Lynch India head Kaku Nakhate) موضحاً أن الهند كونها محطة ضوء يمكن لها أن تجذب 10 مليارات دولار أمريكي من خلال استثمار الطاقة المتجددة في عام 2023م .

كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة الهندية للتعامل مع تغير المناخ قائلة ” لو تريد فعلاً فهم قصة ESG يعني بها ( البيئة والإجتماعة والحوكمة) بشكل صحيح وتريد حقاً أن تعمل في مجال الطاقة ولك فرصة أن تنجز أعمال كبيرة منها في الهند ” وعلى الرغم من أن السوق العالمية تتأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق فإن الإستقرار الجيو سياسي للهند سيساعد على جذب جزء كبير من الإستثمار وهناك عوامل أخرى ايضاً مثل زيادة دخل الفرد ودخل المستهك لجذب الإستثمار الأخضر في الهند.

كما صرحت ناكاتي أن الهند مع تقاليدها الديمقراطية وسوقها المحلي القوي وهي مناسبة تماماً لجذب رأس المال الأخضر والتي تعمل على ترويج الطاقة غير التقليدية استجاباً للعمل المتعلق بتغير المناخ . وفي عام 2021م بمناسبة عقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ( UNFCCC COP-26 )، اعلنت الهند عن مهمة LiFE لجعل السلوكيات الفردية من النقطة الأساسية لإتخاذ التدابير اللازمة تجاه المناخ العالمي حيث أنها تخطط استبدال فكرة اقتصاد الإستخدام والتخلص السائد الذي يحكمه الإستهلاك الطائش والمدمر بإقتصاد دائري والذي يحدد الإستخدام المدروس والمتعمد .

تسعى منظمة LiFE إلى إنشاء نظام بيئي من شأنه من أجل تعزيز وتمكين السلوكيات أن تكون الصديقة للبيئة ومستدامة ذاتياً كما تهدف الهند إلى أن تكون رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر وهي تتوقع إنشاء طاقة انتاجية تبلغ 25 مليون طن من طاقة الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب والهند ملتزمة بالإنتقال إلى الطاقة الخضراء وهي تريد أن تستفيد من رئاستها في مجموعة العشرين لتشكيل تحالف عالمي للوقود الحيوي تماشياً مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA ).

حيث وضع ISA الهند والتي تنفذ أكبر برنامج للطاقة المتجددة في العالم، في طليعة العمل المناخي وبجانب التعاون في إطار ISA ، وفي اجتماع غلاسكو Glasgow COP26 لإنشاء شبكة نقل عالمية للطاقة الخضراء، قامت الهند والمملكة المتحدة بتوسيع الفلسفة من خلال إطلاق مشترك تحت عنوان “شمس واحدة و شبكة واحدة وعالم واحد” (One Sun, One World, One Grid’ ) . وفي سياق متصل، وقد أشار المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة ( IEA ) فاتح بيرول موضحاً أن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول تاريخية نحو نظام طاقة عالمي أكثر نظيفة وأماناً في المستقبل على حد قوله .

كما اضاف المدير التنفيذي “أنه من المتوقع أن يضيف العالم قدراً كبيراً من الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة كما تم انتاج في عشرين عاماً الماضية وبعبارة أخرى أنها ستضيف العالم قدرة انتاج الطاقة المتجددة تساوي قدرة الصين الكاملة على توليد الطاقة اليوم ” على حد قوله .

كما صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية ( IEA ) أن هذا التوسع الإستثنائي ستقوده الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والإتحاد الأوروبي والهند .وعلى الرغم من الأزمة أن الهند تسعى للحفاظ على أساسيتها وهي تستعد لأن تكون رائدة بين الأسواق الناشئة وكذلك في الجنوب العالمي في مبادرات الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق أن فلسفة عائلة واحدة ( Vasudeva Kutumbakam ) التي تبنتها الهند لشعارها لمجموعة العشرين تريد أن تضمن توصيل جميع فوائد برامج الطاقة النظيفة إلى الدول المشاركة في حين أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى أن الهند يمكنها إثبات أن أي دولة نامية يمكنها إدارة انتقالها للطاقة النظيفة ولكن سيكون هناك حاجة إلى دعم مالي وتقنية من الدول المتقدمة للتحرك بشكل أسرع .