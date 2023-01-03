السكري وآثاره.. نصائح بسيطة تخفف من أعراض المرض

مرض السكري له آثاره الخطيرة، وفق ما ركزت مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية.

المجلة لفتت إلى أهمية النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية في تقليل المضاعفات الخطيرة لمرض السكري.

وأوضحت المجلة الألمانية أن النشاط البدني من شأنه تقليل الآثار الضارة والمضاعفات الأخرى.

الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقصور القلب والأمراض المصاحبة الأخرى مثل اعتلال الشبكية والكلى والاعتلال العصبي.

وتوصي منظمة الصحة العالمية المصابين البالغين بأمراض مزمنة بممارسة ما لا يقل عن ١٥٠ إلى ٣٠٠ دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل.

وأضاف خبراء المجلة الألمانية أن على مريض السكري العناية بنظامه الغذائي بشكل خاص.

مع الحرص على إمداد الجسم بالفيتامينات الهامة وخاصة A و C و E وبيتا كاروتين ولوتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك.

وأضافت المجلة الألمانية أن النظام الغذائي الغني بالخضروات ذات الأوراق الخضراء والأسماك الدهنية.

مثل السلمون والتونة والماكريل والمكسرات، مثل الجوز واللوز، والفول والعدس والفطر، تساعد على تحقيق هذا الهدف.