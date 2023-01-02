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وظائف شاغرة بوزارة الصحة.. تعرف على التخصصات والشروط

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       2 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن بدء استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في تخصصات (علوم حاسب -وتقنية معلومات، وهندسة شبكات، وهندسة حاسب، ونظم معلومات حاسب آلي، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات)، اعتبارًا من اليوم الاثنين حتى يوم الاثنين القادم 16-06-1444هـ عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

واشترطت “الصحة” في المتقدم تقديم وثيقة التخرج، موضَّحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مع إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة، كذلك شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

وأوضحت بأن الأفضلية ستكون لمن لديه شهادات احترافية في الأمن السيبراني؛ وأن تكون الخبرة في: (تحليل وتقييم المخاطر، اختبارات الاختراق للتطبيقات، الضوابط والالتزام، مراقبة وتحليل الأحداث، تفعيل وتنفيذ خطط وبرامج الأمن السيبراني، إدارة مراقبة الأمن السيبراني، إدارة الحوكمة والالتزام، إدارة المخاطر).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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