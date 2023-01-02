للمرة الأولى.. 32 قائدة لقطار الحرمين

الرياض– البلاد

بعد برنامج تدريبي على مدى 14 شهرًا تضمن 10 أشهر للتدريب العملي “674 ساعة”، و4 أشهر للتدريب النظري “490 ساعة”، تتأهب 32 قائدة لقيادة قطار الحرمين السريع، في حادثة هي الأولى من نوعها بتاريخ البلاد.

وقالت إمارة مكة إن هناك 32 قائدة يتأهبن لقيادة قطار الحرمين السريع لأول مرة، وأن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، أشرف على تدريبهن وسيباشرن عملهن خلال الربع الأول من 2023.

وانطلق قطار الحرمين السريع في 2018 مستهدفاً خدمة 60 مليون راكب سنوياً، ويعمل بالكهرباء، ويقطع مسافة 460 كيلومتراً بين مكة والمدينة خلال ساعتين و45 دقيقة تماما.