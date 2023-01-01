10 إرشادات للسلامة العامة خلال الأمطار والطقس السيئ

جدة – البلاد

نصحت أمانة جدة المواطنين والمقيمين عند هطول الأمطار باتباع الإرشادات، ومن بينها متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية: المركز الوطني للأرصاد، مركز الأزمات والكوارث، الدفاع المدني، وتجنب مواقع تجمعات المياه، واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والبقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مصادر الكهرباء “أعمدة الإنارة، وكبائن الكهرباء”، وإفساح المجال للمعدات، وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

ونوهت إلى أن التبليغ عن تجمعات المياه يكون عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

وتشهد جدة ومحافظات أخرى في المملكة حالات هطول أمطار مع طقس السيئ أحيانًا، وفى ضوء ذلك تقدم “البلاد” بعض النصائح والإرشادات التي تحقق السلامة العامة، في مثل هذه الحالات، منها :

1- متابعة تقرير هيئة الأرصاد صباح كل يوم، لتكون على علم بالظروف الجوية.

2- إذا كان الطقس معرض للتقلبات عليك بارتداء ملابس مناسبة، ويُفضل وجود معطف احتياطي معك.

3- تجنب التنقل بالسيارة قدر الإمكان في هذه الأجواء الغامرة بالمياه، حيث يصعب الانتقال بالسيارة في الشوارع، مما قد يؤدي لانزلاق السيارة وكثرة الحوادث المرورية، مع الالتزام بالقيادة الآمنة ولا داعي للسرعة.

4- منع اطفالك من اللعب خارج المنزل أو الذهاب لأي مكان في حال ازدياد الرياح أو هطول الأمطار بغزارة.

5- من المفضل أن تحمل مظلة معك إذا كنت على علم بهطول الأمطار تجنبًا للبلل في الجو البارد.

6- في حال التقلبات الرعدية والبرق قم بفصل جميع الأجهزة الكهربائية من داخل منزلك أو مكان العمل، لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة إلى شبكة المنزل.

7- تجنب أعمدة وصناديق الكهرباء في الشوارع أثناء هطول الأمطار الغزيرة، لحماية نفسك من الصعق الكهربائي، وتجنب الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء حتى لا تتعرض للصعق.

8- اغلق المكيفات أو المدفأة الكهربائية أثناء هطول الأمطار لتجنب أي ماس كهربائي.

9ـ التنبيه على الطلاب في المدارس عدم التواجد بفناء المدرسة تجنبا للانزلاق أو تبلل الملابس وبالتالي التعرض لنزلات البرد.

10- تجنب الجلوس تحت الأسقف غير الثابتة.