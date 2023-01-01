جامعات وإدارات تعليمية تعلق الدراسة الحضورية غدًا

محافظات – البلاد

أعلنت جامعات وإدارات تعليمية في عدة محافظات تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الاثنين، وأرجعت ذلك بسبب التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية؛ من الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية ومنسوبي ومنسوبات الجامعات ومكاتب التعليم.

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، وقالت الجامعة إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين، وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وقررت جامعة الطائف تعليق الدراسة في كافة فروعها ‫يوم غد الاثنين، ؛ على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، يأتي ذلك حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة.

وأعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عواض الخديدي، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً؛ وستكون الدراسة غداً الاثنين عن بعد عبر منصة مدرستي، وأشار الخديدي، إلى أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

وأعلنت إدارة تعليم الليث استمرار تـعـلـيـق الـدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين، جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس محافظتي الليث وأضم ومراكزها، وستكون الدراسة عن بعد عبر ‫منصة “مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة حضورياً ليوم غد الأثنين، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وقالت الجامعة إنه حرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين في مقرات وفروع الجامعة، وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وكان “تعليم جدة”، قد أعلن أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، وبيّن “تعليم جدة” أن الدوام سيكون لليوم الدراسي غدًا عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.