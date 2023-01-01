فتح التسجيل بـ”معرض الشرقية” للكتاب لمدة 10 أيام

الرياض – البلاد

ضمن مبادرة “معارض الكتاب”، التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن استراتيجيتها للتوسع في تنظيم معارض الكتاب بمختلف مناطق المملكة؛ أعلنت الهيئة اليوم الأحد، فتح باب التسجيل لدور النشر الراغبة في المشاركة في معرض المنطقة الشرقية للكتاب 2023، الذي سيقام خلال الفترة من 2 – 11 مارس المقبل، كأول معرض للكتاب يقام في المنطقة الشرقية تحت مظلة وزارة الثقافة.

ودعت هيئة الأدب والنشر والترجمة دور النشر المحلية والدولية إلى تقديم طلباتها للمشاركة في المعرض عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1530/new ، خلال فترة التسجيل التي تنتهي يوم الثلاثاء 10 يناير، إذ تستهدف حضورًا كبيرًا من دور النشر المحلية والدولية.

ويمثل المعرض نافذة ثقافية تضم صنّاع الأدب والنشر والترجمة المحليين والدوليين؛ ليقدموا للقراء والمهتمين أحدث مؤلفاتهم وإصدارتهم الأدبية، إلى جانب ما يحتويه برنامجه الثقافي من فعاليات وأنشطة ثقافية مصاحبة، تشتمل على محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين، وأمسيات شعرية، وركن مخصص للأطفال يحتوي على أركان تعليمية وتدريبية وترفيهية للأطفال؛ لتتيح بذلك تجربة ثقافية متكاملة تستهدف مختلف أطياف المجتمع.

ويأتي معرض المنطقة الشرقية للكتاب أول المعارض في المملكة للعام الجديد 2023 بعدما نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة ثلاثة معارض العام الماضي، بدأتها بمعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب بنهاية سبتمبر، قبل أن تختمها مؤخرًا بمعرض جدة للكتاب.