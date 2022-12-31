المرأه صحة و عافية فاكهة “سحرية” تحافظ على بشرتك من الشيخوخة والتجاعيد!

ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة أمر لا مفر منه ، ولكن خبراء التغذية يؤكدون على ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي للحفاظ على صحة البشرة مع تقدم العمر. وتعتبر الفواكه من الاغذية المنشطة للبشرة والتي تجعلها مشرقة ونضرة نظرا لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة التي تحسن من صحة الجلد . وينصح خبراء التغذية بتناول التوت الأزرق حيث انه يعمل على تعزيز الكولاجين ، كما أنه غني بفيتامين سي و أ كما أنه معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يعمل التوت الأزرق يعمل على تخليص البشرة من السموم ، وتقشير الخلايا البشرة الميتة، وتقليص مسامات البشرة الواسعة ، كما تتحدث بعض الدراسات عن تقليل فرص إصابة البشرة بسرطان الجلد.