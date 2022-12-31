صحة و عافية “الكمون” صيدلية متكاملة يقي من السكري ويساعد في إنقاص الوزن!

يعتبر الكمون من أشهر أنواع التوابل التي تستخدم في طبخ العديد من الأطعمة ، كما انه يعطي مذاق ونكهة مميزة للطعام ، كما نه يعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ، ويقي من الإصابة بمرض السكري ، وكذلك هناك العديد من الدراسات تؤكد أن تناول الكمون المطحون يساعد في إنقاص الوزن. كما يعمل الكمون على تطهير الجسم من السموم ، فله خصائص مضادة للأكسدة، ويقلل من رواسب الدهون في الجسم ، كما يقي من الإصابة بالسكري من النوع الثاني لأنه يحسم من إفراز الأنسولين في الجسم، ويقلل من حدوث الالتهابات، كما يخفف من الضغط العصبي ، ويهدئ من أعراض متلازمة القولون العصبي ويقلل من آلام المعدة والانتفاخ .