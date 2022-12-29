المرأه مقشر زيت الجوجوبا لبشرة مشرقة وخالية من العيوب !

يعتبر زيت الجوجوبا من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد ، كما أنها تعمل على تجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت، ويعد زيت الجوجوبا من المستحضرات الطبيعية التي من الممكن أن تغنيكي عن الكثر من مستحضرات التجميل باهظة الشعر والتي تحتوي على مواد كيميائية . ولقد جئنا لك عزيزتي القارئة بوصفة مقشر زيت الجوجوبا التي ستجعل بشرتك أكثر نضارة وإشراق وهي كالتالي: تستخدم ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الجوجوبا ، اخلطي المزيج جيدا، ثم طبقيه على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم قومي بفركه على وجه بشكل دائري، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، وبعد ذلك قومي بترطيب بشرتك، لتحصلين على بشرة أكثر جاذبية خالية من الخطوط الرفيعة والبقع الداكنة.