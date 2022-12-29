الرياضة

رحيل ” بيليه” بعد صراع طويل مع السرطان

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      29 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
توفي مساء اليوم الخميس، الأسطورة البرازيلية والعالمية ” بيليه” بيليه، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

وكانت الحالة الصحية لـ” بيليه” قد استحوذت على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا خلال منافسات مونديال قطر 2022 الأخير.

 

وكان بيليه قد تم تشخيص مرضه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى قبل قليل.

ويعد بيليه هو أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييجو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب السامبا البرازيلي، بعدما توج بلقب كأس العالم (3 مرات) في1970،1962،1958.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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