رحيل ” بيليه” بعد صراع طويل مع السرطان

جدة- محمود العوضي
توفي مساء اليوم الخميس، الأسطورة البرازيلية والعالمية ” بيليه” بيليه، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.
وكانت الحالة الصحية لـ” بيليه” قد استحوذت على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا خلال منافسات مونديال قطر 2022 الأخير.
وكان بيليه قد تم تشخيص مرضه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى قبل قليل.
ويعد بيليه هو أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييجو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب السامبا البرازيلي، بعدما توج بلقب كأس العالم (3 مرات) في1970،1962،1958.