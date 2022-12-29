كاريير الشرق الأوسط تعرض أحدث حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

الرياض – البلاد

بثت شركة كاريير الثقة في أكثر من 300 من عملائنا متمثلين في الاستشاريين والمهندسين الرائدين في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء خلال منتدى (التقنية للمستقبل) حيث عرضت الشركة أحدث حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مدعومة بعناصر التحكم والخدمات رقمية. وتعد كاريير الشرق الأوسط جزءا من شركة كاريير جلوبال كوربوريشن (رمز الشركة في بورصة نيويورك: CARR)، وهي المزود العالمي الرائد لحلول المباني وسلاسل التبريد الصحية والآمنة والمستدامة والذكية.

وخلال هذه الفعالية ناقشت كاريير تقنية التدفق المتغير لمادة التبريد (VRF) للمباني السكنية والتجارية الصغيرة وهي التقنية المصممة للحصول على أداء قوي في الظروف المناخية القاسية في الشرق الأوسط.

وأوضحت شركة كاريير أيضًا كيفية استمرارها في الابتكار بعرضها لمنصة خدمة ™BluEdge ، مما يوفر للعملاء متابعة فورية وتنبيهات تشخيصية وتحليل للبيانات وذلك للمساعدة في تقليل خسائر أوقات التوقف عن العمل الناجمة عن الأعطال المفاجأه. ولأن الوقت الحالي يزداد فيه الطلب على مراكز البياناتdata centers اطلع الاستشاريون على حلول تحليل الدورة الحياتية للبيانات Life cycle analysisللوصول لأقصى درجات الاستدامة مع ضمان زيادة وقت الجاهزية للتشغيل ووقت التشغيل لهذه التقنيات الهامة.

قدمت شركة كاريير معلومات حول عناصر التحكم وأنظمة التشغيل الالي المباني التي توضح طرقًا لتصور العوامل المؤثرة في المبنى وتحليلها وعرضها. وباستخدام رمز الاستجابة السريعة على هواتفهم المحمولة.

شاهد الحاضرون بيانات بثت بصورة مباشرة من لوحة التحكم في الاستدامة في مركز كاريير للمباني الذكية الكائن في بالم بيتش جاردنز بولاية فلوريدا والتي تعرض جودة الهواء الداخلي وحالة الطاقة على نظام التحم الالي المباني ®i-Vu مع منصة EcoReports™ .

وصرّح ساتيا مورثي المدير العام لشركة كاريير الشرق الأوسط: “لقد انعكس ابتكار كاريير القائم على احتياجات العملاء على الحملة الترويجية السنوية الثانية للمهندسين الاستشاريين، فإن منتجات وأنظمة وحلول كاريير الرقمية تتوافق مع أهداف الاستدامة لعملائنا واحتياجاتهم للطاقة ومواصفات التشغيل الخاصة بهم ومتطلبات عملهم المتغيرة واحتياجات الراحة لديهم وأهدافهم الصحية.”

وقد تم تدريب المهندسين الاستشاريين على أحدث إصدار من برنامج شركة كاريير (HAP v6)، وهو برنامج لمحاكاة الاحمال التبريديه القصوي والطاقة المستهلكه. ويقدم برنامج HAP v6 سير عمل مبسط مع مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني، وكلها منسوجة في تصميم أساسي سهل الفهم والاستخدام لتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنتاج نماذج مباني عالية الجودة.