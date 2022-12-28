تكريم أكسيونا بحصولها على إحدى جوائز تمويل المشروعات الدولية (PFI)

فاز المشروع -الذي مُنح للشركة العام الماضي – بجائزة في فئة “صفقة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وآسيا”.

الرياض – البلاد

حصلت أكسيونا على التكريم الثاني لها لعام آخر بحصولها على إحدى جوائز تمويل المشروعات الدولية (PFI)، وهي واحدة من أكثر الجوائز شهرة في هذا القطاع، والتي تمنحها مجلة (تمويل المشروعات الدولية) أو (Project Finance International).

حصلت أكسيونا على الجائزة في فئة “صفقة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وآسيا” عن عقد تمويل وبناء وتشغيل (لمدة 25 عامًا) ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية. وقد منحت الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC) هذا المشروع لشركة أكسيونا في عام 2021، والمحطات الثلاثة المدرجة في المشروع هي المدينة -3 وتبوك -2 وبريدة -2.

وبعد مرحلة الإنشاء التي ستستمر لمدة 2-3 سنوات ستعمل المحطات بقدرة معالجة مجمعة تبلغ 440000 متر مكعب / يوم -مع إمكانية زيادة هذه القدرة لتصل إلى 615000 متر مكعب /يوم- لخدمة مدن المدينة المنورة وبريدة وتبوك. ويمثل العقد أول قرض أخضر يمنح لمحطة معالجة مياه صرف صحي (WWTP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول صفقة تمويل مشروع تقوم على أساس معدل التمويل اليومي المضمون (SOFR) في المملكة العربية السعودية وأول ترتيب تمويل يمنح لأكسيونا من بلد مسلم.

تكرم الجائزة الخصائص البيئية الرئيسية للمشروع مثل إعادة تدوير المياه العادمة لاستخدامها في الأغراض الزراعية واستخدام الطاقة المتجددة لتزويد المحطات بالطاقة والمساهمة في المبادرات الوطنية للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

هذا وسيقام حفل توزيع الجوائز في لندن يوم الأربعاء 22 فبراير.

المشروع

عند الانتهاء من إنشاء هذه المحطات ستخدم محطة المدينة -3 ما يصل إلى 1.5 مليون شخصا في المناطق السكنية الحالية والمستقبلية بالقرب من المدينة المنورة، وستبلغ قدرة المعالجة المبدئية للمحطة 200000 متر مكعب/يوم يمكن زيادتها لتصل إلى 375000 متر مكعب/ يوم. وستخدم محطة بريدة-2 عدد 600000 شخصا وستدعم النمو المتوقع للمدينة كما ستدعم محافظة الشماسية القريبة وستبلغ قدرتها 150 ألف متر مكعب /يوم. أما محطة تبوك 2 فستخدم 350000 شخصا وستبلغ قدرتها 90 ألف متر مكعب / يوم وستغطي معظم المناطق السكنية الحالية والمستقبلية جنبا إلى جنب مع محطة معالجة مياه الصرف الصحي تبوك-1 والتي تعمل بالفعل حاليًا.

ستحل المياه المعالجة محل المياه العذبة في الزراعة مما سيوفر هذا المورد النادر للغاية ويساهم بشكل مباشر في الأمن المائي للبلاد. ومتوقع أن يصل التوفير اليومي من المياه إلى 190000 متر مكعب / يوم في المدينة-3 و 142500 متر مكعب / يوم في بريدة-2 و 85500 متر مكعب/ يوم في تبوك-2. وسيتاح حوالي 95٪ من مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام في الزراعة، أما نسبة 5% المتبقية فستستخدم في محطات المعالجة نفسها، ولن تفقد من المياه إلا كمية صغيرة فقط أثناء عملية تجفيف الحمأة.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.